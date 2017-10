Gaat PSV'er zich nog herpakken? "Kan het toch niet verleerd zijn"

Phillip Cocu kreeg dit seizoen al veel kritiek te verwerken, maar de laatste weken lijkt hij het toch alleraardigst op de rit te hebben bij PSV. Dat vindt ook analist Kenneth Perez.



"Als Locadia de ruimte krijgt zoals tegen FC Utrecht, is hij een bruikbare spits. Maar tegen Willem II zag je hem weer ploeteren in de kleine ruimte. Dan moet je aanname zo verschrikkelijk goed zijn elke keer, maar daar heeft hij wat moeite mee en eigenlijk heeft heel PSV moeite om het spel te maken", zegt Perez bij het FOX Sports-programma Dit was het Weekend.



"Ik ben benieuwd of Luuk de Jong nog het niveau van twee seizoenen geleden gaat halen. Daar ben ik gewoon erg benieuwd naar. Hij kan het toch niet verleerd zijn? Vorig jaar leek het natuurlijk helemaal nergens op."



"Maar ik vind het wel knap wat Cocu bij PSV doet, met een vrij beperkt elftal", vervolgt de Deense oud-speler. "Hij draait toch bovenin mee. Af en toe een ander systeem. Ik vind dat wel moedig: een topclub die zich aanpast."