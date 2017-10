'Ploeggenoten om deze reden RAZEND op Sánchez en Özil'

Alexis Sánchez en Mesut Özil zijn al jarenlang misschien wel de grootste sterren bij Arsenal, maar een louter goede relatie met de fans in Londen hebben ze allerminst.



Sterker nog, volgens The Sun is de achterban inmiddels he-le-maal klaar met het duo. Zij vinden namelijk dat zowel Sánchez als Özil totaal geen verbinding en toewijding toont richting hun werkgever.



En nu zouden zelfs hun teamgenoten diezelfde mening toebedeeld zijn. De Engelse pers claimt te weten dat de andere spelers van The Gunners uitgekeken zijn op Sánchez en Özil nadat zij een verplichte persdag hadden laten schieten, op 21 september. Ze zouden zich ziek hebben gemeld, maar aan die reden wordt getwijfeld. Niet onlogisch, want op de avond voor de persdag met sponsoren speelde Arsenal nog voor een beker tegen Doncaster United. Sánchez speelde toen nog gewoon 90 minuten en oogde volledig fit.



Zelfs de langdurig geblesseerden Danny Welbeck en Mathieu Debuchy werden er verwacht, en waren ook daadwerkelijk aanwezig. Betreft de Chileense ster is het niet de eerste keer dat hij ploeggenoten in het harnas jaagt. Hem werd ook regelmatig verweten dat hij nog wel eens openlijk uit de school wil klappen, vooral als het even wat minder gaat met de resultaten.





The entire Arsenal squad are upset with Ozil & Sanchez. Both players missed a club media day in September. [@standardsport] #afc pic.twitter.com/yScGHjB1ge — Arsenal Relevant (@ArsenalRelevant) 3 oktober 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.