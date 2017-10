'Uitgelekt: Bayern wil DEZE topcoach als vervanger Ancelotti'

Vorige week nam Bayern München afscheid van Carlo Ancelotti, die op de keien werd gezet vanwege de teleurstellende resultaten in het begin van het nieuwe seizoen.



Als potentiële opvolger werd de laatste dagen plots oude bekende Louis van Gaal genoemd, maar dat is volgens The Sun onzin. De boulevardkrant claimt namelijk te weten dat Diego Simeone van Atlético Madrid bovenaan het verlanglijstje van de clubleiding staat.



Het Spaanse medium Marca vult verder aan dat Jürgen Klopp het alternatief is. Dat zou zéér pikant zijn, want in het verleden was de Duitser nog een geliefde succescoach bij rivaal Borussia Dortmund. Marca meldt echter net als The Sun dat Simeone desondanks de grote favoriet is in Beieren.





Bayern enquired about Diego Simeone to replace Carlo Ancelotti but the Argentinian coach is fully committed to Atlético Madrid [AS] pic.twitter.com/jOQlpNrU5i — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 3 oktober 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.