Ronaldo showt zijn nieuw uniek 'beest' van ruim 2 miljoen

Cristiano Ronaldo verdiende tijdens zijn loopbaan als voetballer natuurlijk al een ongelooflijk aantal miljoenen. Hij maakte er ook nooit een geheim van dat een aardig deel daarvan gespendeerd wordt aan zijn heuse auto-park.



De Portugees heeft een enorme garage, bomvol met peperdure auto's. Zijn nieuwste aanwinst is een Bugatti Chiron. En niet zomaar één, want de wagen is zoals dat heet 'gepersonaliseerd'. Er staat bijvoorbeeld 'CR7' op de zijkant in gegraveerd.



Op Instagram laat Ronaldo vol trots zijn nieuwste auto, die zo'n 2,4 miljoen euro heeft gekost, zien. Hij omschrijft de Bugatti zelf alvast als 'zijn nieuwe beest'.





