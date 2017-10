'Arsenal zet geheim wapen in in strijd om Griezmann'

Vrijwel iedere transferperiode wordt er volop gespeculeerd over een vertrek van Antoine Griezmann. Maar ook afgelopen zomer bleef de Fransman, mede als gevolg van het verbod op inkomende transfers, 'gewoon' bij Atlético Madrid.



Mogelijk is de linkspoot wel bezig aan zijn laatste seizoen voor Los Colchoneros. Arsenal is bijvoorbeeld nog altijd zeer geïnteresseerd in Griezmann, die in Londen veel landgenoten kan treffen. Eén van hen is iemand die twee maanden geleden wél bij Arsenal tekende: zijn goede vriend Alexandre Lacazette.



De clubleiding wil de spits dan ook gaan inzetten als veredeld 'geheim wapen' in de transferoorlog rond Griezmann, zo schrijft The Sun. Lacazette bevestigde bij 'Match of the Day' alvast zijn goede relatie met de Atlético-ster. "Ja, we zijn hele goede vrienden en hebben veel lol samen."



"Onze bijnamen voor elkaar zijn 'Griezzy en Lacaz'. Als Griezzy me bezoekt in Londen, ga ik hem zeker vragen om voor Arsenal te tekenen!"





Lacazette: "Griezmann is my best mate, we have lots of fun. If he visits me in London, I'm going to ask him to sign for Arsenal" #afc pic.twitter.com/UuNlsTSOmA — Urban Arsenal (@ArsenalUrban) 2 oktober 2017

