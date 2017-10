Kluivert onthult: 'Dit zei Mourinho na de Europa League-finale'

Na afloop van de Europa League-finale van vorig seizoen sprak Ajax-aanvaller Justin Kluivert op het veld met Manchester United-manager José Mourinho. Er gingen meteen geruchten rond dat de Portugees de jonge aanvaller naar United zou willen halen, maar nu heeft Kluivert onthuld wat er daadwerkelijk gezegd is.



"Hij vond het leuk om me te zien, zei dat ik groot was geworden en dat ik goed bezig was omdat we in de finale stonden. En ik moest de groetjes aan mijn vader doen. Mourinho vond het gewoon leuk om me te zien. Het was niet van: kom volgend jaar bij mij voetballen, daar is iedereen ingetrapt", vertelt Kluivert aan Ajax Life.



Mourinho was assistent-trainer bij FC Barcelona toen Patrick Kluivert, de vader van, speler was van Barça. Justin Kluivert was toentertijd nog een klein kind.