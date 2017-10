'Barça in de Premier League? Dat maakt het het nog lastiger'

Wordt Catalonië in de toekomst daadwerkelijk onafhankelijk, dan kan dat zomaar eens enorme gevolgen hebben voor FC Barcelona. De grootmacht zou uitgesloten kunnen worden van het spelen van competitievoetbal in Spanje en moet mogelijk verhuizen, zo heeft de voorzitter van de Primera División-club bevestigd.



Momenteel kijkt de directie van Barça naar de mogelijkheden, maar preses Josep Maria Bartomeu heeft zich al laten ontvallen dat het zeker kan dat we de Catalanen in de toekomst in de Premier League zien spelen. Dat zou natuurlijk ontzettend bizar zijn, maar klaarblijkelijk gelooft men in Catalonië in dat plan.



Arsenal-manager Arsène Wenger ziet dat echter niet zitten. "Als Barcelona wil meedoen aan de Premier League, maakt het het nog lastiger voor iedereen. Ik denk niet dat ze zover zijn gekomen", wordt Wenger geciteerd door de Engelse media.



"Het is interessant om te volgen en er zullen sportieve gevolgen zijn, aangezien Barcelona een zeer politieke club is. Ik vind het interessant om te zien hoe ze reageren in de competitie. We hebben hier met twintig clubs genoeg clubs, maar als ze naar 24 clubs willen moeten we de Schotse clubs eerst uitnodigen alvorens we voor Spaanse clubs gaan."