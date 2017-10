'Droom dat spelers hun hele leven bij Feyenoord willen spelen'

Jan de Jong, nu nog baas van de NOS, zal per 1 november als nieuwe directeur van Feyenoord aan de slag gaan. In gesprek met BNR vertelt hij over zijn plannen en dromen als directeur van de regerend landskampioen.



"Ik zou graag zien dat Feyenoord een nog grotere maatschappelijke rol zou spelen voor de stad. Daar hoort ook bij dat andere sporten onder Feyenoord zouden vallen", aldus De Jong.



"En als stip op de horizon zou het een droom voor mij zijn als in 2025 jongens uit de jeugdopleiding, die dan al 10, 12 jaar bij de club spelen, daarna een aantal jaar in het eerste spelen en denken: moet ik wel die buitenlandse carrière? Dat de liefde voor de club zo groot is dat ze liever hun hele leven in Nederland bij Feyenoord spelen."