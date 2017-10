Definitief: opvallende locatie voor 'Amsterdamse Derby'

Ajax neemt het in de komende ronde van de KNVB Beker op tegen de Amsterdamse amateurvereniging De Dijk. Een echte Amsterdamse derby dus, maar de wedstrijd wordt niet in de hoofdstad afgewerkt. De bekerderby wordt op woensdag 25 oktober in het stadion van FC Volendam afgewerkt.



Thuisclub De Dijk heeft besloten om uit te wijken naar het stadion van FC Volendam. Het eigen sportcomplex voldoet niet aan de veiligheidseisen. Het bestuur van De Dijk onderzocht de mogelijkheid om de bekerderby in het Olympisch Stadion van Amsterdam te spelen, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan het Kras-stadion in Volendam.



"Qua organisatie geeft dat voor ons als heel klein clubje veel minder zorgen", wordt voorzitter Ton Langelaar geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Maar natuurlijk heb ik ook een dubbel gevoel, want we hadden deze Amsterdamse derby graag in eigen stad gespeeld. Wellicht komt het er ooit in de toekomst van."