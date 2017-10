Agyepong over Twente-tijd: zat ik daar in een leeg appartement

Aanvaller Thomas Agyepong speelt momenteel op uitleenbasis voor NAC Breda, maar eerder werd hij door zijn eigenlijke werkgever Manchester City verhuurd aan FC Twente. In Enschede beleefde de Ghanees echter een tijd die hij bestempelt als 'niet zo leuk' en vooral 'heel eenzaam'.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt de jonge aanvaller: "Toen ik bij FC Twente op de bank belandde, was er helemaal niemand thuis om erover te praten. Zat ik daar in een leeg appartement ... Op de club sprak Ted van Leeuwen vaak met mij; hij heeft mij enorm geholpen tijdens dat jaar. Maar ja, hoeveel uur op een dag ben je nu op de club? Je bent veel vaker thuis. En daar was alles moeilijker."



Nu gaat het een stuk beter met Agyepong. "Bij NAC heb ik het plezier in het voetbal hervonden en daardoor voel ik me ook buiten het veld vrijer. Bij FC Twente was ik te gefrustreerd om mijn huis te verlaten, dat is nu voorbij."