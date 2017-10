El Hamdaoui: Eredivisie-club zou mooi zijn

Mounir El Hamdaoui deed het een tijdlang erg goed bij AZ en ging voor een behoorlijk miljoenenbedrag naar Ajax. Daar mislukte het bij de Marokkaan en hij zocht heil elders. Nu is de spits echter weer terug in ons land: hij houdt zijn conditie op peil bij Jong AZ.



In gesprek met het medium NH Nieuws zegt El Hamdaoui dat hij op meer hoopt: een mooie club in de Eredivisie bijvoorbeeld. "Ik ben sinds eind mei transfervrij. Ik wilde weer lekker trainen, omdat ik alleen voor mezelf trainde. Dit is wel anders. De voorkeur ligt in Nederland voorlopig. Ik zit nu op een leeftijd dat ik het wel goed vind hier. Een mooie club zou mooi zijn, op Eredivisie-niveau."



Voetbal International schreef eerder: "Mounir El Hamdaoui is voor de tweede keer teruggekeerd bij AZ. De 33-jarige aanvaller speelde tussen 2007 en 2010 en in het seizoen 2015/16 al voor de Alkmaarders en houdt nu zijn conditie op peil bij Jong AZ. El Hamdaoui speelde zijn laatste wedstrijd op 26 januari voor zijn vorige werkgever Al Ta'awon uit Saoedi Arabië. Zijn laatste periode bij AZ, in 2015, duurde niet lang. Halverwege het seizoen vertrok hij toen transfervrij naar Umm Salal uit Qatar."