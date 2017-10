'Everton-spelers doen onthulling over Koeman'

Eigenaar Farhad Moshiri van Everton liet onlangs nog weten dat coach Ronald Koeman wat hem betreft nog het vertrouwen van de club genoot. De Engelse boulevardmedia weten echter dat de Zaandammer zich al neergelegd zou hebben bij zijn naderende ontslag: dat hebben spelers van Everton naar verluidt onthuld.



De roddelkrant The Sun komt met een nieuwtje waarin men schrijft dat niet nader genoemde spelers van de Toffees eigenlijk al weten dat Koeman binnenkort ontslagen wordt. De oud-trainer van Feyenoord, Ajax en PSV zou namelijk een gelaten indruk maken op het trainingscomplex van de club uit Liverpool: hij zou rondlopen met zijn ziel onder zijn arm.



Het lijkt er sterk op dat Koeman eigenlijk al de handdoek in de ring heeft gegooid en bovendien weten de Engelsen te vertellen dat Walter Mazzarri al gespot is in de omgeving van Goodison Park. De italiaan, die het eerder voor het zeggen had bij de Premier League-club Watford, neemt het stokje naar verluidt over van Koeman.