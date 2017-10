Anderlecht bevestigt: nieuwe trainer aangesteld

Oefenmeester René Weiler kreeg het team van het Belgische RSC Anderlecht maar niet aan de praat en onlangs was de maat vol voor de clubleiding in de Belgische hoofdstad Brussel: hij werd ontslagen. Men heeft nu een nieuwe trainer gevonden, niet Frank de Boer maar Hein Vanhaezebrouck krijgt het per direct voor het zeggen bij de Jupiler Pro League-topclub.



De Boer werd even gelinkt aan de vacature in Brussel, maar de technische leiding van Anderlecht heeft dus toch maar voor Vanhaezebrouck gekozen, die zelf zeer recentelijk opstapte bij AA Gent.





Hein Vanhaezebrouck zal de volgende drie seizoenen het eerste elftal van #RSCA leiden. Hij zal vanaf woensdag de trainingen leiden. pic.twitter.com/xoh1Z7RX6x — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 3, 2017