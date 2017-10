'Barça bang: 4 supersterren móéten misschien weg'

De Spaanse media zijn momenteel heel erg druk met de mogelijke Catalaanse onafhankelijkheid. We hebben al een paar keer kunnen lezen dat dat grote gevolgen zou kunnen hebben voor FC Barcelona, maar het medium Don Balón houdt de grootmacht al helemaal een doemscenario van jewelste voor.



De voorzitter van de Spaanse bond, Javier Tebas, vertelde eerder dat Barça mogelijk uitgesloten wordt van het spelen van Primera División-competitievoetbal als Catalonië onafhankelijk wordt. Dat leek misschien een loos dreigement door het geld dat de topclub elk jaar weer binnenharkt voor de league, maar we hebben kunnen zien dat Spanje hard optreden niet schuwt.



Daarom zou men in het Camp Nou-stadion nu bang zijn dat de voetbalbond het meent. Eerder konden we lezen dat Barça eraan dacht mee te gaan doen aan een andere competitie, maar dat lijkt toch ietwat vergezocht. Een logischer scenario is dat de bond zegt: Catalonië moet maar zijn eigen competitie opzetten. In dat geval heeft Barcelona het geld waarschijnlijk niet meer om sterren als Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Luis Suárez en Ousmane Dembélé te betalen. Zij zouden dan kunnen vertrekken.