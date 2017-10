'Situatie Memphis in Lyon zegt eigenlijk alles'

Het gaat niet goed met het Nederlandse voetbal en Oranje, daar kun je niet omheen. Meesterscout Piet de Visser kaart dat ook aan in gesprek met het medium de NOS. Hij vindt dat de situatie van onze topspelers in het buitenland eigenlijk alles zegt.



De Visser vertelt namelijk: "Hoeveel spelers van Oranje spelen er in het buitenland? En hoeveel van hen spelen er in de basis? Zelfs Memphis Depay is afgelopen week bij Olympique Lyon uit de basis gespeeld door een zeventienjarige. Dat zegt alles. Neem spelers als Strootman of Wijnaldum. Die spelen de sterren van de hemel bij AS Roma en Liverpool, maar laten niets zien bij Oranje. Hoe dat komt? Simpel. Bij hun clubs hebben ze tien goede spelers om zich heen. Bij Oranje moeten ze het zelf doen en dat kunnen ze niet."



De vertrouweling van Roman Abramovich laakt de trainers in de Eredivisie. "In Nederland zijn spelers vaak om een uur of twee vrij, dan hebben ze een training gehad en dan ook nog vaak een tactische groepstraining. Ze worden gepamperd en in allerlei wetmatigheden gepropt. Ik heb een voetbalacademie in Ghana waar jongens 's ochtends al duizend keer de bal geraakt hebben; linkervoet, rechtervoet, met het hoofd. Zo'n jongen daar traint harder in een dag dan zijn Nederlandse leeftijdgenoten in een week."