'Real Madrid volgend jaar met RAW in plaats van BBC'

Het lijkt er sterk op dat er binnenkort nog een supertrio komt te verdwijnen. BBC van Real Madrid nadert zijn einde nu Gareth Bale voorbijgestreefd is in de pikorde door Marco Asensio. Bovendien wil De Koninklijke Karim Benzema op termijn vervangen, zo weet El Mundo Deportivo.



De krant weet dat voorzitter Florentino Pérez zich in 2018 bij RB Leipzig zal melden voor spits Timo Werner. De Duitser maakt al een tijdje een ongelooflijk goede indruk in de Bundesliga en deed het ook goed bij het nationale team van Duitsland op de Confederation Cup. In Madrid zou men wel overtuigd zijn: BBC moet op korte termijn RAW worden (Cristiano Ronaldo, Marco Asensio en Timo Werner).



FC Barcelona hoopt daar echter een stokje voor te steken, want ook de Catalanen zijn geïnteresseerd in Werner. De Uruguayaanse centrumaanvaller Luis Suárez doet het momenteel niet zo goed in Camp Nou en is al behoorlijk op leeftijd. Ook Barça wil daarom een deal bereiken met RB Leipzig voor Werner, maar moet dus in gevecht met zijn aartsrivaal. Overigens komt ook de naam van Kasper Dolberg van Ajax voor op de lijstjes van de twee grootmachten.