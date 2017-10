'Neres is aankoopbedrag van 12 miljoen niet waard'

Buitenspeler David Neres speelde misschien geen fantastische wedstrijd voor Ajax tegen sc Heerenveen, wel kwam hij twee keer tot scoren en op die manier was hij ongelooflijk belangrijk voor de Amsterdammers. Oud-voetballer Tscheu La Ling weet het echter zeker: Neres is geen 12 miljoen euro waard.



La Ling vertelt aan De Telegraaf: "Die jongen kan heus wel voetballen. Maar laat hem nu eens gewoon op links spelen met zijn goede linkerbeen. Als linkspoot op rechts werkt alleen als je zo extreem goed bent als Arjen Robben. Dat niveau heeft Neres niet. Miljoenen geef je alleen uit voor absolute, directe versterkingen. Dat is Neres niet."



Met het vertrek van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur is Neres zijn maatje verloren, maar Ajax doet er alles aan om de Braziliaan zich goed te laten voelen. Zo zijn zijn moeder Maria, zijn broer en een jeugdvriend overgevlogen. Aanvoerder Joël Veltman denkt dan ook wel dat de buitenspeler zich op zijn plek voelt. "David heeft natuurlijk veel moeite gehad met de taal. Maar hij komt steeds meer los en maakt grappen. Hij is vaak vrolijk. Ik heb wel de indruk dat hij hier gelukkig is."