"Brenet blijkt toch zijn waarde te hebben voor PSV"

Joshua Brenet bleef afgelopen weekend voor de 46e keer op rij ongeslagen in de Eredivisie. Desondanks krijgt de verdediger nog vaak flink wat kritiek te verduren, volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is dat niet altijd even terecht.



"Er wordt wel eens gepraat over hem. Is het nou een links of rechtsback? Veel mensen zeggen ook dat hij niet goed genoeg is voor een club als PSV. Maar hij blijkt toch zijn waarde te hebben, want ze hebben al een tijd niet meer verloren met Brenet", vertelt de journalist.



"Hij knokte zich terug uit een moeilijke fase. Hij is nu bezig aan een constante reeks. Het is niet heel geweldig, maar PSV wordt er ook niet echt minder van", aldus Elfrink.