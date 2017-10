Robben ziedend om 'onzinquotes' over Ancelotti

Er verschenen maandag in de Duitse pers pikante citaten van Arjen Robben over de vertrokken Bayern München-trainer Carlo Ancelotti. Volgens de Oranje-international klopt er echter niets van die quotes.



"Er verschijnen nu ineens dingen in de pers waar ik heel duidelijk afstand van wil doen. Het zijn onzincitaten", vertelt de aanvaller in Noordwijk aan de aanwezige pers. De Nederlander zou onder meer hebben gezegd dat zijn zoontje nog betere training krijgt dan hij onder Ancelotti.



"Ik kan hier heel slecht tegen, omdat ik de laatste ben die zal natrappen naar een trainer, een speler of wie dan ook. Je moet gewoon een kerel zijn als iemand vertrekt en niet natrappen", aldus Robben.