Drama voor Feyenoord-huurling Vejinovic: "Dit komt hard aan"

AZ kan dit seizoen geen beroep meer doen op Marko Vejinovic. Maandag werd bekend dat de middenvelder zijn kruisband heeft gescheurd. Tegenover het Algemeen Dagblad heeft de huurling van Feyenoord gereageerd op het dramatische nieuws.



"Ik voelde op het veld wel dat het niet goed was. Maar ik speelde nog even door. Daarna liet ik me toch vervangen", vertelt de 27-jarige voetballer, die het slechte nieuws nu moet gaan verwerken. "Met mijn familie. En voor mezelf. Dit komt hard aan. Daarna ga ik zo hard mogelijk werken om weer terug te komen."



Directeur voetbalzaken Max Huiberts baalt natuurlijk flink van het slechte nieuws. "Vreselijk slecht nieuws. Hij is een belangrijke speler voor ons, zo is gebleken. De verwachting is dat Marko dit seizoen niet meer speelt. Ik heb hem vandaag na de MRI ook nog even gesproken. Hij is er niet blij mee", aldus Huiberts tegenover RTV Noord-Holland.