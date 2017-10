KNVB: 'Dit seizoen geen degradatie uit Jupiler League'

Er degradeert aan het eind van dit seizoen geen club uit de Jupiler League naar de Tweede Divisie. Dat is de uitkomst van een buitengewone bondsvergadering van de KNVB maandag.



De voetbalbond wil de voetbalpiramide gaan vernieuwen, omdat er afgelopen zomer bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor enkele piramideafspraken, zoals de (extra) belofteninstroom, de verplichte promotie en de licentie-eisen.



Eerste stap in het traject naar een vernieuwde voetbalpiramide is de aanstelling van twee verkenners die bij het amateur- en betaald voetbal de wensen in kaart gaan brengen. Op basis van hun bevindingen worden samen met alle betrokkenen nieuwe scenario’s ontwikkeld en afgestemd. Uiteindelijk moet dit leiden tot voorstellen waarover de bondsvergadering besluiten kan nemen. Dit traject moet eind maart 2018 zijn afgerond.