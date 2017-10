Zes mogelijke opvolgers voor onder druk staande Koeman

Everton maakt een ronduit beroerde seizoensstart mee, en dan is het gebruikelijk in Engeland dat de trainer volop onder druk komt te staan. Helaas geldt dat ook voor Ronald Koeman, vorig jaar nog zo succesvol op Goodison Park.



Inmiddels komt The Sun zelfs al met een lijstje potentiële opvolgers van Koeman, mocht de oud-coach van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord daadwerkelijk op de keien gezet worden.



De boulevardkrant noemt Carlo Ancelotti onder meer. De geroutineerde Italiaan werd vorige week nog ontslagen bij Bayern München, dat ook slecht van start ging dit seizoen.



Andere genoemde opties zijn Eddie Howe (succescoach van Bournemouth), David Wagner (Huddersfield Town), Thomas Tuchel (voormalig Borussia Dortmund) en Sean Dyche (Burnley).





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.