Nijland pijnigt vader Hans: "Denk dat hij wel blij voor me is"

Stef Nijland was afgelopen weekend trefzeker tijdens de 3-2 zege met zijn PEC Zwolle op FC Groningen. Saillant detail is dat zijn vader Hans directeur is bij de verliezende opponent.



"Voor hem is deze uitslag een enorme teleurstelling, maar voor mij is het wel een keer lekker", reageert zoonlief Stef bij de NOS. "Hij is mijn vader en in dat opzicht is hij natuurlijk heel trots als dat gebeurt. We volgen elkaar enorm, hebben welke week contact over hoe het gaat met het voetbal. Hij weet hoe belangrijk het voor me is en hoe graag ik hier mijn kans wil grijpen, dus ik denk dat hij op dat moment gewoon blij voor me is."



Vader Hans zelf vult aan: "Natuurlijk is het mooi voor Stef, maar daar koop ik op dit moment even weinig voor. Ik zit hier maar voor één ding en dat is mijn eigen club. Trots is even ver te zoeken, het voelt heel zuur als je in de laatste minuut verliest."



"Straks ga ik snel naar huis en dan telefoneren we morgen wel even met elkaar. Het zijn altijd rotwedstrijden als we tegen elkaar spelen, want je kunt het nooit goed doen. In dit geval bijna wel, omdat we op een gelijkspel af stevenden, maar nu ga ik met een geweldige kater naar huis", aldus de beleidsbepaler van Groningen tot slot.





Nadat doelpuntenmaker Stef Nijland zijn interviews heeft afgewerkt, is daar de ontmoeting met vader Hans Nijland. #zwogro #peczwolle pic.twitter.com/NuWMaUzWGP — PEC Zwolle (@PECZwolle) 30 september 2017