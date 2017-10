Keizer velt oordeel over eerste weken Wöber bij Ajax

Maximilian Wöber mocht gistermiddag op bezoek bij sc Heerenveen zijn debuut maken. En dat pakte goed uit, want de Oostenrijker speelde prima achterin en scoorde zelfs nog een doelpunt.



Trainer Marcel Keizer is dan ook zeer tevreden met de eerste weken van de jonge mandekker in Amsterdam. Zo ook naast Matthijs de Ligt in het centrum tegen Heerenveen. "In het begin was het natuurlijk even wennen, hoewel ze de hele week al samen trainen. Je wil één lijn hebben, snel aansluiten naar de middenlijn.. Maar je wil ook bij een lange bal één man het duel aan laten gaan, de ander met rugdekking erachter."



"Daar zaten ze in het begin een beetje mee te stoeien, maar naar mate de wedstrijd vorderde ging het steeds beter. Ik ben tevreden over twee jonge jongens centraal. Achttien en negentien. Ze hebben het goed gedaan."



"We konden meteen zien dat Wöber in zijn passing wel oké was, maar qua verdediging de hardheid wil je ook graag zien. Hij kan er enorme stappen in gaan maken", aldus Keizer tot slot bij Ajax TV.