OUCH! Woedende ex-geliefde maakt gehakt van 'vreemdganger' James Rodriguez

Zes jaar lang waren James Rodriguez en Daniele Ospina bij elkaar, maar enkele weken terug gingen de twee uit elkaar. En niet bepaald als goede vrienden. Daniele zou namelijk woedend zijn geweest omdat manlief vreemd was gegaan.



En sindsdien deelde ze al meerdere steken onder water uit aan de Colombiaanse sterspeler van Bayern München. Bij laatstgenoemde presteert James bovendien ook ondermaats. Trainer Carlo Ancelotti werd vorige week zelfs ontslagen, en vrij snel daarna plaatste ex Daniele (zus van Arsenal-goalie David Ospina) een post op Instagram.



Onder een foto schreef ze: "Van tijd tot tijd is het belangrijk om eens te stoppen langs de weg, te controleren wat we hebben gedaan, en daarna pas uitkijken naar de rest van de route. Denk, droom en werk om doelen te bereiken. Want dat is ten slotte het leven."



Volgens de media in Duitsland en Spanje doelt ze met die tekst op James, met wie ze nog altijd op oorlogspad ligt.





