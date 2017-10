Cillessen: "Dat was heel raar, vooral wetende waarom.."

FC Barcelona moest gisteren een duel achter gesloten deuren spelen, omdat er in heel Catalonië rellen waren uitgebroken na protesten van mensen die voor afhankelijkheid zijn.



De zege op Las Palmas (3-0) werd dan ook gevierd voor lege tribunes. "Het was wel een rare wedstrijd, zo zonder publiek", blikt reservedoelman Jasper Cillessen terug tegenover Voetbal International. "Ik ben geen Catalaan, dus voor mij is het anders."



Gerard Piqué is dat wel. Hij zag het duel liever afgelast worden. Verder liet hij al weten dat hij open zou staan voor een switch van het Spaanse voetbalelftal, naar een eventueel Catalaans elftal. "Ik ben én ik voel me Catalaan en vandaag ben ik trots op de mensen van Catalonië. We zijn geen minderheid, er zijn miljoenen van ons. Wij zijn niet de slechteriken, we willen gewoon stemmen", zei Piqué na afloop van het duel in de Spaanse media.



"Na de wedstrijd heb ik de beelden ook gezien. Voor hem leeft het meer dan voor mij", reageert Cillessen. "Kijk, het doet ook wel wat met een speler. Als je gewend bent elke wedstrijd voor een kleine honderdduizend man te spelen en nu voor een leeg stadion... En wetende waarom..."