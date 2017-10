'Real Madrid richt pijlen op Spaanse ster van AC Milan'

AC Milan kocht deze zomer een gigantisch aantal dure en grote spelers binnen. Eén van de weinigen uit de huidige basiself van coach Montella die er vorig seizoen ook al bij zat, is Suso.



Het is echter niet ondenkbaar dat de Spaanse technicus in de komende winter of anders zomer vertrekt uit San Siro. Real Madrid zou hem namelijk terug naar zijn geboorteland willen lokken. Dat schrijft Marca.



Suso was vorig seizoen al een sterspeler bij Milan, en tot dusver is dat in het lopende seizoen niet anders. In het verleden stond de flankspeler al onder contract bij Liverpool, tot hij in 2015 naar Italië vertrok.





Real Madrid are interested in AC Milan winger Suso. (Source: Marca) #RMCF #ACMilan pic.twitter.com/WFqxmYgnc4 — Transfer Centre Live (@TransferCenLive) 1 oktober 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.