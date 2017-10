"Zit een grote fout opgesloten in spel Dele Alli"

In Engeland houden ze niet zo van spelers die te makkelijk naar de grond gaan. Eerder was er wat dat betreft kritiek op Arjen Robben en nu is middenvelder Dele Alli van Tottenham Hotspur aan de beurt. Tegen Huddersfield Town toonde hij zich weer eens van zijn slechtste kant.



Oud-scheidsrechter Graham Poll zegt tegen The Daily Mail: "In het spel van Dele Alli zit een grote fout opgesloten, hij blijft je maar bedriegen. Hij viel over Jonas Loessl heen om een penalty te versieren. Hij kon scoren, er was geen enkele reden voor een schwalbe, maar hij kon het niet laten. Een duidelijke vorm van bedrog en zó onnodig, want Spurs stond al met 3-0 voor."



Poll gaat verder: "Zijn eigen trainer Mauricio Pochettino werd op het WK van 2002 door Michael Owen gefopt met een schwalbe en houdt niet van 'divers'. Hij zei ook dat het slecht was voor de wedstrijd. Alli weet dit, maar blijft vallen. Is het arrogantie of gewoonte? Eén ding is zeker: als Alli in de laatste minuut van een wedstrijd waarin Spurs met 1-0 achter staat naar de grond gaat, denkt een scheidsrechter wel twee keer na voor hij fluit."