'Piqué weg bij Barça door voorval in kleedkamer'

Het is algemeen bekend dat centrumverdediger Gerard Piqué zich niet goed voelt bij de gang van zaken in Catalonië. FC Barcelona trad op zondag 'gewoon' aan tegen Las Palmas, maar werkte die competitiewedstrijd wel af in een leeg stadion. Piqué had eigenlijk het liefste helemaal niet willen spelen.



Naar verluidt stelde de stopper meermaals voor om een eventuele straf van de Spaanse voetbalbond, bijvoorbeeld puntverlies, te slikken. Daarbij werd hij gesteund door twee directeurs: Jordi Monès en Carles Vilarrubí, die inmiddels allebei opgestapt zijn bij de Catalanen. De medespelers van Piqué weigerden hier echter in mee te gaan: met het oog op de strijd om het kampioenschap wilden Lionel Messi, Andrés Iniesta en Jordi Alba geen punten verspelen.



Naar verluidt voelde Piqué zich vervolgens erg alleen in de kleedkamer van het Camp Nou. Hij kwam wel in actie, maar de onenigheid blijft mogelijk niet zonder gevolgen. De Spaanse media weten namelijk dat de stopper in de aankomende zomertransferperiode mogelijk vertrekt naar de Amerikaanse Major League Soccer.