Liverpool-legende Gerrard lyrisch over opvallende United-speler

Liverpools levende legende Steven Gerrard is groot fan van Marouane Fellaini. Hij vertelde onlangs dat de boomlange Belg een zeer effectieve speler is én bovendien een verschrikking voor de tegenstander.



"Hij is altijd al een vreselijke speler geweest om tegen te spelen", vertelt Gerrard aan het Britse Mirror. "Dat zag je ook al toen hij nog bij Everton speelde." José Mourinho wilde Fellaini niet laten gaan deze zomer. Hij zei dat de middenvelder nog steeds een plaatsje in zijn systeem had.



"Dat was een zeer slimme zet van Mourinho", gaat Gerrard verder. "Fellaini is namelijk het perfecte plan B. Je mag nog alle kwaliteiten hebben, soms lukt het gewoon niet op het veld en dat zit er maar één ding op: hard gaan. En als je dan iemand als Fellaini kan inbrengen, breekt hij het hele spel open."