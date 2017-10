Advocaat bedenkt zich en haalt verdediger alsnog bij Oranje

Bondscoach Dick Advocaat maakte vrijdagmiddag zijn definitieve selectie voor de komende interlandperiode van het Nederlands elftal bekend. Opvallende afwezige was Southampton-verdediger Virgil van Dijk, maar de oefenmeester heeft besloten de centrumverdediger alsnog op te roepen. Dat meldt de KNVB maandagochtend via de officiële kanalen.



De 12-voudig international meldt zich vanavond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, waar Oranje om 20.30 uur verzamelt. Door de toevoeging van de verdediger van Southampton bestaat de selectie nu uit 25 spelers.



Met Van Dijk heeft Advocaat een extra keuze achterin. Stefan de Vrij, beoogd basisspeler, is namelijk niet van de partij. Hij zou 'geblesseerd' zijn, maar speelde afgelopen weekend wel namens SS Lazio.





Advocaat voegt Van Dijk toe aan spelersgroep: https://t.co/1VovphaQzn. — OnsOranje (@OnsOranje) 2 oktober 2017