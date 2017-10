Ecuadoraans toptalent dan eindelijk op stage bij PSV

Goed nieuws voor PSV. Jordan Rezabala, jeugdinternational van Ecuador, is deze week op stage in Eindhoven. De middenvelder, die in Zuid-Amerika als groot talent te boek staat, wordt in februari achttien jaar en zou dan gecontracteerd kunnen worden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad maandagochtend.



PSV nodigde Rezabala eerder dit jaar al uit voor een proefperiode, maar zijn huidige club Independiente del Valle wilde hem niet laten gaan in verband met het drukke speelschema. Inmiddels is er dus wél een gaatje in de agenda gevonden en is de middenvelder naar Eindhoven afgereisd.





#PSV heeft deze week jeugdinternational Jordan Rezabala uit Ecuador op stage. Middenvelder die in februari 18 wordt. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 2 oktober 2017