Feyenoord-duo maakt indruk: 'We kunnen ook genadeloos zijn'

Feyenoord won zondagmiddag opvallend gemakkelijk van AZ: 0-4. Het centrale duo werd wederom gevormd door Jeremiah St. Juste en Renato Tapia. Eerstgenoemde was na afloop bijzonder tevreden.



"Deze overwinning geeft een heerlijk gevoel", zegt St. Juste op de clubwebsite van Feyenoord. "We creëerden veel kansen en aan de bal speelden we goed. Iedereen deed mee en wilde de bal hebben. In de tweede helft hebben we weinig weggegeven en ons goed staande gehouden. Al met al is dit een prima overwinning."



"De samenwerking met Renato is top, het is heel fijn samenspelen met hem", zegt St. Juste. "Renato is van origine natuurlijk een middenvelder, maar hij vult het fantastisch in. Renato is ongeveer hetzelfde type als ik. We willen dingen voetballend oplossen, maar kunnen ook genadeloos zijn. We communiceren in Engels, Nederlands en soms zelfs in het Spaans. Dat gaat goed. We moeten dit samen zo goed mogelijk in blijven vullen en op deze manier door blijven gaan."