Ajax-routinier constateert: 'Communiceren gaat nog wat lastig'

Ajax won zondagmiddag met liefst 0-4 bij sc Heerenveen. In aanloop naar het duel zei trainer Marcel Keizer dat hij in de winterstop twee directe versterkingen wil aantrekken. Dat zou kunnen betekenen dat routinier Lasse Schöne nog meer concurrentie krijgt.



"Maar zo kijk ik er niet naar. Kwaliteit is altijd welkom", zegt de Deen in gesprek met NUsport. Schöne, die vanaf de strafschopstip de 0-3 maakte, was tegen Heerenveen niet de enige 'nieuwe naam' in de basis. Voorin kreeg David Neres (twee goals) de voorkeur boven Justin Kluivert en centraal achterin debuteerde Maximilian Wöber, tevens maker van de 0-4.



"Communiceren gaat door de taal nog wat lastig met Neres, maar hij is wel razendsnel en maakte twee goede goals”, vertelt Schöne, die beter kan communiceren met de negentienjarige Wöber.



"Max is jong, maar praat wel al veel in het veld. Ik zei tegen hem: 'Stuur mij maar daarheen waar je denkt dat goed is. Je staat achterin en ziet alles.' Dat werkte aardig. Voor mezelf was het ook lekker om weer te spelen. Mijn ervaring kan Ajax af en toe goed gebruiken, denk ik. Zeker als er wat druk op staat. Daar houd ik van."