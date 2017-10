Gullit over Huntelaar: als je kijkt naar ADO ...

Spits Klaas-Jan Huntelaar behoorde tot de voorselectie van het Nederlands elftal, maar op vrijdag liet bondscoach Dick Advocaat weten dat hij hem niet op zou roepen voor de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden. Assistent-oefenmeester Ruud Gullit verklaart bij Rondo waarom daarvoor gekozen is.



De oud-voetballer van onder meer AC Milan zegt: "Voor routine gaan? Ja oké. Klaas is een geweldige spits maar als ik kijk naar de wedstrijd tegen ADO ... Hij krijgt twee ballen op zijn slof, die moet hij er gewoon in schieten, maar die schiet-ie er niet in."



Advocaat en Gullit hebben voor andere spelers gekozen die de (broodnodige) doelpunten moeten maken in de overgebleven, allesbeslissende kwalificatiewedstrijden. Zo kreeg Jürgen Locadia van PSV bijvoorbeeld wel een belletje, evenals Bas Dost van Sporting Portugal en Vincent Janssen van Fenerbahçe. Ook de beide routiniers Wesley Sneijder van OGC Nice en Robin van Persie van het hierboven genoemde Fener zijn er niet bij.