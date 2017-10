'Koeman haalt Lukaku-opvolger: supporters woedend'

Everton speelt momenteel maar bijzonder slecht en coach Ronald Koeman ligt aardig onder vuur bij de fans op Goodison Park. De Toffees missen een echte spits, maar die lijkt er binnenkort toch te gaan komen: Andy Carroll is in beeld in Liverpool. Of de fans daar echter blij mee zijn ...



Everton verkocht Romelu Lukaku voor ongeveer 85 miljoen euro aan Manchester United, maar haalde eigenlijk geen vervanger voor de Belgische goalgetter. Wayne Rooney werd aangekocht door de Toffees, maar kan al lang niet meer uit de voeten op de spitspositie, waar Sandro Ramirez vooralsnog erg tegenvalt. Volgens The Sun transfereert de bovengenoemde Carroll in januari echter voor 23 miljoen euro naar Everton.





Koeman keen to bring Andy Carroll to everton in January if that's not enough reason to get rid then what is — Andy Rotheram (@AndyEFC1878) October 1, 2017

So Everton, in dire need of some pace up front, are apparently going after Andy Carroll in January. Da. Wat. — Tony Bagels (@robertmarsden85) October 1, 2017