'De Vrij heeft zelf 'bedankt' voor Oranje'

Het Nederlands elftal heeft twee belangrijke kwalificatieduels voor de boeg tegen Wit-Rusland en Zweden, die beide gewonnen moeten worden. Verdediger Stefan de Vrij zal vermoedelijk geen rol spelen in die wedstrijden en dat is opvallend te noemen. Hij zou geblesseerd zijn, maar speelde wel bij SS Lazio.



Assistent-bondscoach Ruud Gullit vertelt bij Rondo: "De dokter van Lazio had ons verteld dat hij geblesseerd was en niet kon spelen. Dan zien we vandaag ineens de opstelling en dan staat hij erin. Dan denk je: hoezo? We hebben weer gebeld met de dokter en die zei: We hebben hem toch op kunnen lappen." Gullit gaat verder: "Er is ook gesproken met de speler en die zei: Ik heb wel kunnen spelen, maar ik heb nog steeds pijn. Ik voel me niet fit genoeg om voor het Nederlands elftal te spelen."



Kees Jansma weet: "Ik heb Advocaat vanavond even gebeld. De Vrij heeft vorige week gezegd dat hij geblesseerd is. Lazio heeft dat bevestigd. Ik heb gehoord dat de club toch gezegd heeft: je moet spelen. De Vrij heeft gespeeld, maar hij heeft aan Advocaat laten weten dat hij zich nog steeds niet goed voelt."