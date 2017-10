'Ajacied vanaf nu élke wedstrijd in de basis'

Voorafgaand aan het duel tussen sc Heerenveen en Ajax leek het er sterk op dat de Amsterdammers het heel erg moeilijk zouden krijgen in het Abe Lenstra Stadion. De ploeg van coach Marcel Keizer stond echter op in Friesland en buitenspeler David Neres in het bijzonder. De fans zijn nu van mening dat hij elke wedstrijd moet spelen.





Neres redt keizer zijn baan terwijl keizer van plan was neres zijn baan te verpesten 🤔🤔 — 🙄 (@ViktorFlscher) October 1, 2017

David Neres vs. Heerenveen



Neres has been 2nd choice, but has taken his chances when given them. Should start.pic.twitter.com/w1IITHRoAw — EiF (@EiF_Highlights) October 2, 2017

David Neres is one of the most underrated young footballers in the world. I would love to see him being called up for the NT for the WC https://t.co/1ZwLIRISK8 — JF Moore (@sanktburki) October 1, 2017

Maximilian Wöber, Daley Sinkgraven, David Neres en Dennis Tørset Johnsen zsm vast in de basis. #heeaja #ajax #wijzerdankeizer — Lucas van Wingerden (@LucasvanW) October 1, 2017

This is why you start David Neres, offers creativity and gets goals, still developing too. #heeaja #Eredivisie — Tom Sutherland (@SimplySuvo92) October 1, 2017

Seen Jong Ajax recently w/David Neres performing more consistent & today 2 goals in the Eresdivisie. Great prospect - huge potential — Mads Davidsen (@MadsRDavidsen) October 1, 2017

David Neres moet toch altijd basis staan? Ook na 1x een mindere wedstrijd te hebben gespeeld. Goede loopacties en afronding. #Ajax #heeAJA — Larry (@ajacied072) October 1, 2017