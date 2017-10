Berghuis verbaasd door supporters Feyenoord

Buitenspeler Steven Berghuis doet het dit seizoen bij vlagen wel heel erg goed. Ook in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ in Alkmaar excelleerde hij en prompt werd de vleugelspits toegezongen door het vak met supporters van de Rotterdammers. Het Algemeen Dagblad weet dat dit eigenlijk voor het eerst was.



De krant stelt dat er eigenlijk altijd wel enige gereserveerdheid is vanuit het Legioen richting aanvallers Berghuis, maar ook Nicolai Jörgensen. In het AFAS Stadion veranderde dat echter. "Ze zijn nooit negatief naar mij hoor, maar toch", zegt de speler zelf. "Toen ze me zo toezongen, keek ik inderdaad even een tijdje naar het vak. Het voelde goed."



De aanvaller weet hoe hij het publiek voor zich moet winnen. "In de Kuip nog beter presteren dan in het kampioensjaar. ,Dat is mijn doel. Mijn rendement nog meer omhoog tillen, omdat ik weet dat ik dat in me heb. Ik heb nu zes goals na zeven wedstrijden in de competitie, terwijl ik er eentje geschorst was en tegen PSV was ik er al voor rust uitgestuurd. Die cijfers gaan in de richting van hoe ik het wil hebben."