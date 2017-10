Real Madrid wint beladen duel op roerige dag

Real Madrid heeft tegen Espanyol de eerste thuisoverwinning van het seizoen geboekt. Isco was de grote man, maar het ging eigenlijk amper over de wedstrijd.



Het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië houdt Spanje vandaag in zijn greep. Dat uitgerekend Espanyol in Santiago Bernabeu moest aantreden zorgde dan ook voor veel emoties. Veel supporters zaten met Spaanse vlaggen op de tribune.



Halverwege de eerste helft opende Isco op aangeven van Cristiano Ronaldo de score en de Spaans international maakte twintig minuten voor tijd ook de 2-0. daarmee weet Real nog een beetje in het spoor te blijven van FC Barcelona.