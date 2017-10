Cultheld: "Jemig hé, ik dacht we moeten secondes winnen"

Nathan Rutjes pakte tegen Sparta geel doordat hij in blessuretijd heel opzichtig tijd ging rekken. Uiteraard had de cultheld hier na afloop weer een mooi verhaal over. Hij deed zijn betoog bij FOX Sports.



"Jemig hé, ik dacht we moeten secondes winnen. Ik dacht: er is maar één manier en dat is het balletje over de boarding heengooien. Maar het was te opzichtig hè? Het scheelde dertig seconden. Of ik soepel over de boarding ging? Ja, ondanks mijn 33-jarige leeftijd. Ik was zo blij dat ik weer even mocht spelen. We hadden het keihard nodig."



"Het is gaaf dat ik hier gewoon weer mag spelen. Het ontvangst was hartstikke mooi. Vandaag waren ze wat minder blij", doelt de middenvelder op de Sparta-fans.