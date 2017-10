Sparta-trainer Alex Pastoor kan weinig met de kritiek na de nederlaag van zijn ploeg tegen Roda JC. Er had een gat geslagen kunnen worden, maar het puntloze Roda profiteerde van gepruts. Pastoor sprak met RTV Rijnmond.



"Ik merk daar niets van, maar je weet hoe dat werkt in het voetbal. Ik ga me er helemaal niets van aantrekken. Als mensen willen komen helpen, dan is dat prima. Als het alleen maar gezeik is, schiet niemand daar wat mee op."



"Het is niet meer dan logisch dat er kort na zo'n wedstrijd sprake is van emotie. Dat geeft ook vaak de betrokkenheid aan. Als het gezeik en gezeur wordt, trek ik mij daar niets van aan. We doen het op onze eigen manier en dat zal zo blijven."