Barcelona-ster in tranen en denkt aan stoppen bij Spanje

De heftige gebeurtenissen in Barcelona zorgen voor grote gevolgen. Gerard Pique heeft namelijk laten weten mogelijk niet meer beschikbaar te zijn voor Spanje.



Zondag is er grote onrust vanwege het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid. Barça moest in een leeg Camp Nou spelen tegen Las Palmas door alle ongeregeldheden. Na afloop sprak een zeer emotionele Pique de pers toe.



"Dit was mijn moeilijkste wedstrijd ooit. Ik denk dat ik door kan, maar als het bestuur echt denkt dat ik een probleem ben zal ik een stap terugdoen. Dan verlaat ik de nationale ploeg nog voor 2018."