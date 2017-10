Advocaat in de zorgen; Oranjeklant valt geblesseerd uit

Dick Advocaat lijkt alweer te moeten gaan puzzelen in zijn selectie. Kevin Strootman is namelijk uitgevallen in de wedstrijd van AS Roma bij AC Milan. Na een halfuur was het al klaar.



Strootman kwam in botsing met een teamgenoot en moest naar de kant. Waar hij exact last van heeft is op dit moment nog niet duidelijk. Strootman zit in de selectie voor de duels met Wit-Rusland en Zweden, maar of hij kan spelen is nu de vraag.



Tegen Frankrijk kreeg Strootman de rode kaart en kon daardoor niet spelen tegen Bulgarije. Zijn spel tegen de Fransen was ook niet goed, maar opnieuw is hij wel opgeroepen voor de resterende duels richting het WK.