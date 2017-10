Wöber over goal: ik dacht, wat gebeurt hier?

De zieke vleugelverdediger Mitchell Dijks haakte voor de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen al af bij de Amsterdammers en daarom kreeg aanwinst Maximilian Wöber voor het eerst een basisplek van oefenmeester Marcel Keizer. De jonge Oostenrijker kwam prompt nog tot scoren ook in het Abe Lenstra Stadion.



Op de website van Ajax reageert de stopper over zijn goal: "Ik dacht: wat gebeurt hier nou allemaal? Die verdediger blokte de bal in totaal drie keer. Ik werd al moe van het schieten, maar gelukkig ging-ie er alsnog in. Een onbeschrijfelijk gevoel. Een speciale wedstrijd. Vooral voor mij."



Het deed Wöber ook goed dat Ajax de nul wist te houden. "Voor een verdediger is het houden van de nul toch het belangrijkste. Vergelijkbaar met scoren voor een spits. Als verdediging werken we er hard voor. Zo moeten we het team helpen."