PSV-penalty zorgt voor ophef: 'Ook eigen fans waren verbaasd'

PSV won gisteravond simpel met 4-0 van Willem II. Na afloop ging het veel over de strafschop die PSV kreeg, voor een overtreding van doelman Wellenreuther op spits Locadia.



Beelden toonden echter aan dat de ingreep van de sluitpost toch reglementair bleek, en de penalty dus onterecht was. "De scheidsrechter had zelf volgens mij ook in de gaten dat het geen strafschop was. Daarna kregen we namelijk echt iedere vrije trap mee, dus hij had wel wat last van compensatiegedrag", foetert Willem II-coach Erwin van de Looi bij FOX Sports.



Aanvoerder Jordens Peters zegt over de strafschop, die door Van Ginkel benut werd: "Ik zeg liever niets over de scheids, maar volgens mij waren hier 35.000 mensen verbaasd dat hij een strafschop gaf. Maar laten we duidelijk zijn, dat maakte vandaag niet het verschil tussen winnen of verliezen."



"De scheidsrechter zei achteraf dat hij fout zat met die beslissing. Hij dacht dat onze keeper eerst de benen van de aanvaller raakte en toen de bal, maar dat was natuurlijk andersom", aldus Peters tot slot.