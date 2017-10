Van Hanegem verbaasd: "Waarom zit HIJ niet bij Oranje!?"

Willem van Hanegem was vandaag tafelgast bij ZIGGO Sports. Het ging er vooral over de Eredivisie van vandaag, maar ook over het Nederlands elftal.



Zo vind 'De Kromme' het bizar dat Stefan de Vrij niet bij het Oranje van bondscoach Dick Advocaat zit. Hij zou zijn afgevallen omdat hij 'geblesseerd is'. En dat terwijl De Vrij vandaag bij SS Lazio w茅l in de basis stond, en zelfs nog scoorde tijdens de 6-1 zege op Sassuolo.



"Hij schiet vandaag gewoon een bal binnen. Dat is toch een heel raar iets? Het is communiceren met een stel doven", reageert Van Hanegem.



"Dan heb je het geval met Klaas-Jan Huntelaar. Je moet goals maken! Tja, volgens Advocaat niet, maar dat lijkt me toch wel belangrijk. Hij zegt: bij Ajax speelt-ie naar de bal toe. Een goede coach zegt dan tegen Huntelaar dat-ie in de spits moet blijven, waar hij goals kan maken. Dat zijn z'n kwaliteiten. Zo moeilijk is het toch niet?"





