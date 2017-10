Druk op Koeman neemt enorm toe na nieuwe wanprestatie

Vorig seizoen was Ronald Koeman nog de gevierde man bij een sterk Everton, maar dit seizoen draait het nog voor geen meter bij The Toffees. Vandaag werd er wederom verloren: van laagvlieger Burnley, op Goodison Park.



Het werd uiteindelijk 0-1, nadat Everton afgelopen midweek in de Europa League tegen AEK Limassol (2-2) ook al enorm teleurstelde.



"Maar ik twijfel niet aan mezelf. Ik ben nog steeds de dezelfde trainer als in de laatste zes jaar toen ik wel succesvol was", reageert Koeman kalmpjes, geciteerd door FOX Sports. Toch beseft hij de ernst van het probleem wel. "Mijn ploeg is aan het worstelen. De spelers halen hun eigen niveau niet.."



Everton staat door de nederlaag nu zestiende na zeven speelrondes in de Premier League. Zou hij na Frank de Boer de tweede Nederlandse coach gaan worden die de keien op wordt gezet dit seizoen in Engeland?