'Zo zal de Spaanse ploeg er uitzien ZONDER Catalanen'

In Catalonië heerst er een grimmige sfeer. Momenteel stemmen de Catalanen in een - al dan niet illegaal - referendum over de onafhankelijkheid. Indien Spanje haar Catalaans deel zou verliezen zal de Spaanse nationale ploeg er een heel stuk anders uitzien.



In theorie zouden Catalaanse spelers niet meer mogen voetballen voor de nationale ploeg van Spanje en dat zal een enorme invloed hebben op het team. Zo kunnen ze daar niet meer rekenen op spelers als Jordi Alba, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Sergio Busquets, Iker Casillas, Gerard Deulofeu, Cesc Fàbregas, Gerard Piqué, Víctor Valdés en Aleix Vidal.



Een Catalaanse nationale ploeg bestaat overigens wel al, maar deze werd nooit officieel herkent door de FIFA. Als de ploeg ook een Catalaanse trainer zou willen kunnen ze rekenen op Roberto Martínez, bondscoach van België, en topper Pep Guardiola van Manchester City.