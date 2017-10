Gio over nieuw duo Feyenoord: "Had je toen niet kunnen bedenken"

Ondanks vele blessuregevallen won Feyenoord vanmiddag bij AZ. Trainer Giovanni van Bronckhorst is blij met veel verschillende dingen, waaronder het nieuwe centrale duo achterin: Renato Tapia en Jerry St. Juste.



"Als je wedstrijden niet wint, dan weet je dat je onder druk staat. Anderen hebben het woord crisis in de mond genomen, dat hebben wij niet gedaan. De enige manier om te antwoorden is hoe we het vandaag gedaan hebben", reageert Van Bronckhorst na afloop bij de NOS.



"Met name achterin vond ik ons heel sterk, zowel verdedigend als aanvallend. St. Juste en Tapia, dat is een koppel die je vorig seizoen niet had kunnen denken. Ze hebben het uitstekend gedaan."